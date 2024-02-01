В России заработало радио «Гордость» с патриотическими песнями

В России начала вещать патриотическая радиостанция с песнями, прославляющими Россию. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Уточняется, что на данной волне играют песни Shaman, группы «Любэ», Олега Газманова, Юлии Чичериной, Дениса Майданова.

Отмечается, что радиостанция вещает на частоте, где раньше можно было слушать аудиокниги, и транслируется в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и Тюмени.

Добавляется, что в дальнейшем данную волну планируется распространить почти на 80 городов.