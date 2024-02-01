В России заработало радио «Гордость» с патриотическими песнями
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В России начала вещать патриотическая радиостанция с песнями, прославляющими Россию. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Уточняется, что на данной волне играют песни Shaman, группы «Любэ», Олега Газманова, Юлии Чичериной, Дениса Майданова.
Отмечается, что радиостанция вещает на частоте, где раньше можно было слушать аудиокниги, и транслируется в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и Тюмени.
Добавляется, что в дальнейшем данную волну планируется распространить почти на 80 городов.