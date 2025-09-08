В РПЛ назвали претендентов на звание лучшего футболиста двух первых месяцев

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала претендентов на звание лучшего футболиста в июле-августе.

В список попали Алексей Батраков («Локомотив»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Брайан Хиль («Балтика») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Алексей Батраков возглавляет список снайперов РПЛ с семью голами, лучшим ассистентом является Эдуард Сперцян, отдавший восемь голевых передач. Лидирует в РПЛ с 16 очками «Краснодар»; ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив» набрали по 15 баллов.

Победителя определят по итогам трех голосований — легенд РПЛ, экспертов «Матч ТВ» и болельщиков.

Ранее болельщики признали полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим в матче сборных России и Катара. Россияне разгромили соперника со счетом 4:1.