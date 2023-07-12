В РПЛ рассчитывают на возвращение пива на стадионы

Российская премьер-лига надеется на положительное решение Госдумы по возвращению пива на стадионы, заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Футбольный чиновник считает, что никакого негатива такое решение не принесет, если все правильно организовать.

По мнению Алаева, это один из способов вернуть болельщиков на трибуны.

В прошлом сезоне посещаемость матчей отдельных команд РПЛ значительно снизилась из-за бойкота активными фанатами системы Fan ID.