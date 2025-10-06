В «Рубине» рассказали о сложностях с трансферами иностранных игроков

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба в интервью Sport24 рассказал о сложностях с трансферами иностранных футболистов.

Он отметил, что у легионеров живут стереотипы о России, сформированные западными СМИ, и из-за этого игроков приходится убеждать.

В качестве примера Дзюба рассказал историю с черногорским защитником Игором Вуячичем, который перешел в «Рубин» в 2023 году. Уже в московском аэропорту футболист удивился, что там так много людей.

«У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого! А у вас что, живут нормально?» — передает Дзюба реакцию Вуячича.

Он отметил, что реальность стала шоком для игрока.

Сейчас Вуячич является основным центральным защитником «Рубина». Футболист сборной Черногории провел в нынешнем сезоне 14 матчей за казанский клуб в РПЛ и Кубке России.

«Рубин» после 11 туров занимает седьмое место в РПЛ, набрав 18 очков.