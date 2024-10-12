В руководстве «Ленкома» рассказали о самочувствии Александра Збруева

Напомним, в понедельник, 7 октября, стало известно о том, что у народного артиста РСФСР, актера Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева нет серьезных патологий. Ранее сообщалось о его госпитализации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком Марка Захарова», медики не выявили у Збруева серьезных заболеваний. Артист проходил плановое лечение, сообщил директору театра главврач.

Как добавили в пресс-службе театра, Збруев несколько дней продолжит лечение, после чего планирует выйти на сцену.

«В театр от Telegram-канала обращений не поступало. Актерский состав спектакля „Вишневый сад“ на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. А. В. Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении», — рассказала собеседница агентства.

В свою очередь, как передает Shot, Александр Збруев должен быть выписан в ближайшее время. А 22 октября артист выйдет в спектакле «Вишнёвый сад» на сцену.

Ранее сообщалось, что врачи не нашли серьезных патологий у госпитализированного Александра Збруева.