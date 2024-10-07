Врачи не нашли серьезных патологий у госпитализированного Александра Збруева

В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что у народного артиста РСФСР, актера Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева нет серьезны патологий. Ранее стало известно о его госпитализации.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ответ от пресс-службы театра. Согласно официальной информации, медики не нашли серьезных заболеваний у артиста – Збруев лишь проходил плановое лечение, сообщил директору театра главврач.

Сейчас Збруев, пишут журналисты, со всеми общается и шутит, ему оказывается плановая поддержка. Напомним, ранее сообщалось о госпитализации артиста из-за поражения мозга – именно так сообщали телеграм-каналы. Снимался Збруев во многих известных советских фильмах, в том числе "Большая перемена", "Батальоны просят огня" и многие другие.