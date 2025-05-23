В руководстве «Торонто» произошли революционные изменения после вылета клуба из Кубка Стэнли

«За последние 11 сезонов Брендан Шэнахан внес огромный вклад в развитие „Торонто Мейпл Лифс“ на льду, вне льда и в обществе. Наша обязанность и мотивация, однако, заключается в том, чтобы добавить новую главу в историю чемпионства „Мэйпл Лифс“, и было решено, что нужен новый голос, чтобы вывести команду на новый уровень в ближайшие годы», — говорится в сообщении на клубном сайте.

Шэнахан стал президентом «Торонто» в 2014 году. При нем команда девять раз выходила в плей-офф, однако ни разу не добралась даже до финала Восточной конференции. Свой последний трофей «Мейпл Лифс» выиграли 58 лет назад, в 1967 году.

В нынешнем сезоне «Торонто» уступило действующему обладателю Кубка Стэнли «Флориде» во втором раунде.

Ранее стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею. Главной сенсацией стал вылет сборной Канады, которая уступила Дании со счетом 1:2.