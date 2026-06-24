В Румынии призвали запретить российский гимн и флаг на этапе Кубка мира

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что не допустит выступления российских спортсменов с национальным флагом и гимном на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня. Как пишет Media Fax, свою позицию градоначальник объяснил тем, что при согласовании турнира организаторы обещали, что Россия не будет использовать свою символику. При этом Международная федерация гимнастики ранее отменила санкции и разрешила российским атлетам выступать с флагом и гимном.

В Румынии разгорелся скандал вокруг предстоящего этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Город Клуж-Напока должен был стать местом исторического события — первого международного турнира, где российские спортсменки после долгого перерыва получили право выступать под национальным флагом и с гимном. Однако местные власти выступили категорически против.

Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что при подаче заявки на проведение турнира организаторы уверяли: Россия не будет использовать свои государственные символы. Теперь, когда Международная федерация гимнастики (FIG) отменила санкции, в мэрии сочли это нарушением договоренностей.

«Я хочу четко обозначить свою позицию — в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом», — указал он.

Напомним, 18 мая FIG допустила российских гимнастов до международных турниров с национальной символикой. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в федерацию: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Спустя несколько дней Европейский гимнастический союз подтвердил это решение.

Ситуация выглядит тупиковой: международная федерация разрешила, а местный мэр запрещает. Что будет делать FIG — настаивать на своих правилах или пойти на уступки организаторам, — пока не ясно. Этап Кубка мира стартует уже 26 июня, и вопрос о том, под какими символами выйдут российские гимнастки, останется открытым вплоть до начала соревнований.