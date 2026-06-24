Зеленский сдулся и отозвал угрозы: Беларусь отключила ретрансляторы

Владимир Зеленский неожиданно сменил тон в отношении Минска — он заявил, что угроза со стороны Белоруссии исчезла, поскольку ретрансляторы, якобы помогавшие корректировать российские удары, прекратили работу с 22 июня. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Зеленского, ретрансляторы отключены, но он признался, что не знает, демонтированы ли они физически. Однако он заверил, что Киев «работает над этим» и получает ежедневные отчеты по ситуации. Такое заявление выглядит попыткой сохранить лицо после громких угроз, которые так и не были реализованы. Показательно, что теперь украинский президент говорит о безопасности, а не о нанесении превентивных ударов, как это было еще несколько дней назад.

Эксперты уже назвали этот разворот дипломатическим поражением Киева: Минск не поддался на давление, а Зеленскому пришлось отступить, прикрываясь отключением неких ретрансляторов. При этом в Белоруссии никаких официальных заявлений о демонтаже оборудования не делали.

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