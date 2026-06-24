Зеленский приравнял Навроцкого к Орбану: что стоит за этим сравнением и угрозами для Польши

Владимир Зеленский резко высказался о президенте Польши Кароле Навроцком, сравнив его с бывшим венгерским премьером Виктором Орбаном, и теперь политолог Артем Барынкин раскрыл подтекст этого жеста. Об этом сообщает Lenta.ru.

Барынкин, доцент СПбГУ, подчеркнул, что действия Навроцкого серьезно беспокоят Киев. Польский лидер во время личной встречи подарил Зеленскому брошюру о преступлениях бойцов УПА* в годы Второй мировой войны — жест, который в Киеве восприняли как оскорбление. Теперь, заявляя о попытках Навроцкого заработать политические очки перед парламентскими выборами октября 2027 года на «ненависти» к Украине, Зеленский фактически предупредил: Варшава рискует разрушить двусторонние отношения.

Эксперт напомнил, что угрозы в адрес Орбана и его соратников были хорошо задокументированы, и сравнение с ним — это сигнал того, что Киев готов использовать жесткую риторику против тех, кто критикует его политику. По словам Барынкина, намек более чем прозрачен: если Навроцкий продолжит использовать украинскую тему для внутреннего пиара, Киев может ответить симметричными мерами, включая дипломатические и информационные атаки.

Ранее Зеленский сдулся и отозвал угрозы в отношении Минска.

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