Румынский парламент сделал шокирующий шаг к воссоединению с Молдавией — нижняя палата автоматически одобрила законопроект об объединении, даже не вынося его на обсуждение, и теперь документ направлен в Сенат. Об этом сообщает HotNews.

Законопроект был принят в обход стандартной процедуры: поскольку депутаты не начали его обсуждение в установленный срок, по Конституции Румынии он считается автоматически одобренным. Теперь слово за Сенатом, который может либо утвердить объединение, либо заблокировать его. Однако сам факт такого юридического трюка уже вызвал шок в Кишиневе и тревогу в Москве: Молдавия — стратегический сосед России, и ее поглощение Румынией радикально изменит баланс сил в регионе.

Авторы законопроекта прямо уполномочивают правительство начать срочные переговоры с властями Молдавии о завершении объединения. В Румынии это называют «исторической справедливостью», но в Кишиневе мнения разделились: часть элит видит в этом путь в Евросоюз, другие — потерю государственности.

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