Роллы полезны? Врач объяснила, кому можно есть суши, а от крем-чиза и «Филадельфии» лучше отказаться

Японские роллы и суши могут приносить пользу организму, но только если есть их в небольшом количестве и выбирать правильный состав, предупредила диетолог Марият Мухина. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, классические роллы с жирной рыбой (лосось, тунец, угорь) — источник омега-3 и белка, а нори поставляют йод и витамины А и В. Но есть нюансы: йод полезен только при отсутствии аутоиммунного тиреоидита, а тунец, будучи на нижнем уровне пищевой цепочки, накапливает тяжелые металлы, поэтому категорически противопоказан детям и беременным. Также рыба должна быть замороженной — только так погибают паразиты.

А вот от американских изысков врач советует отказаться категорически. Крем-чизы, майонезные соусы и сладкие добавки в «Филадельфии» делают блюдо тяжелой пищей, которая может спровоцировать обострение гастрита, панкреатита и других хронических заболеваний ЖКТ. Особенно опасны они для тех, у кого и так проблемы с пищеварением, а также для будущих мам и маленьких детей, чей организм более чувствителен к нагрузкам.

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