Детский сад страшнее ипотеки: 33% россиянок боятся переезжать в новую квартиру из-за мест для детей

Переезд в новую квартиру для трети россиянок оборачивается не радостью, а паникой: они боятся не найти место для ребенка в детском саду, и этот страх оказался сильнее даже финансовых рисков. Об этом сообщает Lenta.ru.

33% женщин признались, что главная тревога при смене жилья — это перспектива остаться без дошкольного учреждения для малыша. При этом мужчины смотрят на проблему куда проще: среди них доля тех, кто не видит сложностей с устройством в сад, составляет 41%, тогда как среди женщин — всего 27%.

Разрыв в восприятии инфраструктуры оказался колоссальным. Для 46% женщин близость детских садов и школ — ключевой фактор при выборе жилья, а среди мужчин этот показатель едва достигает 22%. То есть каждая вторая женщина готова отказаться от просторной квартиры или выгодной цены ради того, чтобы ребенок был рядом с образовательным учреждением. В пресс-службе застройщика подчеркивают: женщины чаще всего принимают решения о покупке, и их опасения напрямую влияют на рыночный спрос.

Эксперты объясняют: дефицит мест в детских садах в новостройках — хроническая проблема многих регионов, особенно в крупных городах. Даже если дом сдан, социальные объекты часто отстают, и родителям приходится возить детей через весь город или годами ждать очереди. Женщины, как правило, больше вовлечены в бытовые заботы, поэтому они острее чувствуют эту уязвимость. Мужчины же чаще полагаются на «авось» или считают, что вопрос решаемый.

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