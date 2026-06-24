Ветеран СВО через прокуратуру и суд вернул положенные выплаты

В Тульской области прокуратура через суд добилась восстановления прав ветерана боевых действий, участника специальной военной операции, передает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В прокуратуру Тульской области обратился ветеран боевых действий, участвовавший в специальной военной операции. Мужчина сообщил, что его семья так и не получила ряд региональных мер социальной поддержки, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Как выяснили сотрудники ведомства, военнослужащий получил ранение в ходе СВО, прошел лечение и реабилитацию, после чего ему присвоили III группу инвалидности и статус ветерана боевых действий. Однако положенные выплаты — компенсация за ранение и единовременное пособие на несовершеннолетнего ребенка участника СВО — так и не поступили в семью.

Прокуратура обратилась с иском в суд. В итоге требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены, и права ветерана восстановлены.

Ранее сообщалось, что в Мособлдуме представили закон о поддержке семей погибших бойцов СВО.