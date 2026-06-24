Яд вместо сдачи: владелец продуктового магазина оказался серийным убийцем

В индийском штате Чхаттисгарх полиция задержала 50-летнего владельца продуктового магазина, который за четыре месяца отравил восемь своих односельчан. Рамсахай Джайсвал из деревни Кхарве признался, что убивал соседей из-за денежных споров, насмешек в свой адрес и политических разногласий. Одного из жертв он заподозрил в колдовстве. Мотивы и детали преступлений раскрыла The Times of India.

В небольшой индийской деревне Кхарве разворачивалась трагедия, которую долго не могли связать воедино. С апреля по июнь этого года жители один за другим умирали при загадочных обстоятельствах. Восемь смертей за короткий срок вызвали подозрения у местных, и они обратились в полицию.

В центре расследования оказался 50-летний владелец продуктовой лавки Рамсахай Джайсвал. Как выяснили следователи, мужчина травил соседей, подмешивая яд в алкогольные напитки во время застолий у себя дома. Причиной для убийств становились старые обиды: кто-то задолжал деньги, кто-то позволял себе насмешки, кто-то не разделял политические взгляды Джайсвала. Одного из односельчан он отравил исключительно из подозрений в колдовстве.

Яд мужчина раздобыл у соседа под видом средства для борьбы с грызунами. Чтобы убедиться в его смертоносности, Джайсвал провел тест на бездомной собаке — эксперимент удался, и торговец приступил к реализации плана.

Поворотным моментом стало 6 июня, когда односельчане заметили пугающую закономерность: все погибшие незадолго до смерти посещали дом Джайсвала. Сообщение в полицию привело к началу расследования, и маньяк предстал перед правосудием.

Следователи установили, что последняя попытка отравления датируется 14 апреля. Тогда жертва выжила и попала в больницу, после чего Джайсвал, вероятно, прекратил свои преступления.