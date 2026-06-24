Спасательный круг в жару: два лайфхака от врача для победы над бессонницей

Испанский врач Хосе Мануэль Фелисес сломал стереотипы о борьбе с бессонницей в зной — он предложил два абсурдных на первый взгляд, но действенных лайфхака: охлажденная наволочка и увлажняющий крем на все тело. Об этом сообщает El Confidencial.

Специалист рекомендует вечером положить наволочку в холодильник и достать ее прямо перед тем, как лечь. Холодная ткань создает локальную зону прохлады вокруг головы — одной из самых чувствительных к теплу частей тела. Это помогает снизить температуру кожи и дает сигнал гипоталамусу, что пора расслабляться. Если же жара особенно невыносима, Фелисес советует перед сном нанести увлажняющий крем на все тело. Пока он впитывается, испарение влаги с поверхности кожи создает длительный охлаждающий эффект, который работает естественно, без электричества и энергозатрат.

Врач предупреждает: его методы не творят чудес, но летом, когда привычные снотворные и кондиционеры не всегда доступны, эти трюки могут стать настоящим спасением. При этом он подчеркивает, что крем должен быть обычным увлажняющим, без жирной текстуры, чтобы не забивать поры. А наволочка не должна быть слишком холодной, чтобы не вызвать спазма сосудов — достаточно 10–15 минут в холодильнике.

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