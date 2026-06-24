Путин в Жуковском: российские перевозчики будут летать только на наших самолетах

Владимир Путин в подмосковном Жуковском поставил жирную точку в дискуссии о будущем российской авиации: государство, авиастроители и перевозчики совместными усилиями сделают все, чтобы отечественные компании летали исключительно на российских самолетах.

Путин подчеркнул, что спрос на авиаперевозки в России непрерывно растет, и этот рост необходимо обеспечить собственными крыльями. Он поручил профильным ведомствам определить прогнозную потребность авиакомпаний в воздушных судах, чтобы загрузить мощности по выпуску Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Президент дал понять: вопрос не в том, будут ли российские перевозчики покупать отечественные лайнеры, а в том, как быстро нарастить производство до нужных объемов.

Глава государства подчеркнул, что заказ настолько велик, что его хватит для загрузки всей цепочки — от разработчиков двигателей до производителей кресел и авионики. Это не просто импортозамещение, а полноценное импортоопережение, когда российская техника становится основой национальной транспортной системы. При этом Путин напомнил: ответственность за сроки и качество лежит на руководителях предприятий, и спрос с них будет жестким.

Ранее президент пригрозил руководителям авиапрома за срыв сроков.