Дети начали задыхаться: ЧП произошло в бассейне на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы, у бассейна на Пенягинской улице, троим детям стало плохо из-за резкого запаха хлора. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

По предварительным данным, у бассейна на Пенягинской улице троим детям внезапно стало плохо. Причиной ухудшения самочувствия, как предполагают, стал выброс хлора. Резкий запах химиката ощущался в зоне бассейна, и пострадавшим оперативно вызвали скорую помощь.

Спустя некоторое время появились уточнения от РЕН ТВ: измерения воздуха, проведенные на месте, не показали нарушений предельно допустимых концентраций опасных веществ. Несмотря на это, бассейн был немедленно закрыт, а территорию оцепили. Сейчас на месте работают экстренные службы — они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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