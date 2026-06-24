Ешьте на ночь и спите крепче: диетолог назвала идеальные перекусы

Ночной перекус больше не враг фигуры и сна — диетолог Ана Лусон составила список продуктов, которые не только утоляют голод, но и помогают заснуть быстрее и глубже. По словам эксперта, главное — выбирать правильную еду, богатую триптофаном и магнием, и тогда тарелка перед сном станет вашим союзником, а не причиной бессонницы. Об этом сообщает HuffPost.

Специалист рекомендует обратить внимание на натуральный йогурт с добавлением фисташек, грецких орехов или банана. Эти продукты содержат аминокислоты, стимулирующие выработку мелатонина, и магний, который расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему. Альтернативой станет горячее молоко с чистым какао — классический бабушкин рецепт, который действительно работает благодаря сочетанию триптофана и успокаивающего тепла. А любителям хрустящего Лусон предлагает тост с арахисовым маслом и киви в паре с белковой пищей, например, кусочком курицы или творогом. Это дает долгое чувство сытости без тяжести в желудке.

Особое внимание диетолог обращает на то, что ночной прием пищи не следует считать проявлением слабой воли или вредной привычкой, которую надо искоренять. Иногда организм просто требует энергии для восстановления, и если подойти к этому осознанно, можно не только унять голод, но и улучшить качество отдыха. Важно избегать жирного, острого и сладкого, которые перегружают пищеварение и вызывают скачки сахара.

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