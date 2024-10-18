В Самаре начался суд над сжегшим российский паспорт певцом Шарлотом

Певца Эдуарда Шарлота* доставили в Самарский областной суд в рамках судебного разбирательства, связанного с несколькими тяжкими обвинениями, сообщило РИА Новости.

26-летнему Шарлоту предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, включая реабилитацию нацизма и возбуждение ненависти.

Обвинения против Шарлота касаются его действий в 2023 году, когда он разместил в интернете видеоролики, оскорбляющие символы воинской славы России.

Также он записал видео, в котором деформировал свой военный билет и паспорт, а также испортил религиозные фотографии. Певец признал свою вину, подчеркнув, что его действия были совершены неумышленно. В последствии на певца были заведены дополнительные дела, касающиеся уничтожения документов и разжигания ненависти.

В интернете также были опубликованы видео, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист исполняет обнаженным песню на композицию «День Победы» Давида Тухманова, прибивая к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил экс-главу РВП Александра Повалко приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.