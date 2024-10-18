Экс-главу Российской венчурной компании Повалко приговорили к четырем годам

Повалко обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы. Суд вынес более мягкое решение.

По версии следствия, РВК, когда ею руководил Повалко, проинвестировала средства в иностранные венчурные проекты, нанеся таким образом ущерб на $2,2 млн.

В РВК объяснили, что компания выдала заем дочернему фонду RVC I LP для вложения в Soft Machines Inc. В 2016 году фонд реализовал свои акции этой компании и реинвестировал часть полученных средств, составившую $3 млн, в Alion.

Глава Alion Energy Марк Кингсли заявил, что средства, полученные от РВК, были направлены на развитие бизнеса.

Повалко обвинили в том, что он не обеспечил своевременный и полный возврат инвестиций, что привело к потере значительных денежных средств. Soft Machines Inc. вернула лишь $2 млн долларов из $5 млг, остальные средства были обещаны к возврату в 2022 году.

Ранее сообщалось, что суд арестовал счета и объекты недвижимости экс-начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.