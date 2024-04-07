В Санкт-Петербурге коммунальщики судятся с актером Селиным в связи с долгом за электроэнергию в размере 50 тыс. рублей

В северной столице коммунальные службы подали иск в суд в отношении актера Сергея Селина, известного миллионам граждан РФ по роли оперативника Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что сумма долга за электроэнергию составила 50 тыс. рублей.

Отмечается, что актер сдает недвижимость в Санкт-Петербурге через свое ИП, тем не менее у одного из объектов накопился долг за электричество. На данный момент ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» старается в судебном порядке взыскать с Селина накопившуюся сумму долга.