В СБР рассказали о процедуре допуска российских биатлонистов

Трехкратный чемпион мира, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев рассказал «Чемпионату», как обстоят дела с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

Он пояснил, что Международный союз биатлонистов (IBU), в отличии от лыжников, не дал своего согласия на ускоренное рассмотрение российской апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Во второй половине апреля должно состояться заседание суда.

«Считаю, что это будет определяющее решение, мы поймем, как будет дальше разворачиваться ситуация. Давайте дождемся, развилок очень много. Надеюсь, что движение позитивное пойдет», — сказал Ростовцев.

Глава IBU Олле Далин, побывав на Украине, заявил о том, что он не хочет допуска российских биатлонистов. Он подчеркнул готовность организации отстаивать свою позицию в арбитражном суде.

