В Сергиевом Посаде готовится к открытию экстрим-зона в парке «Скитские пруды», сообщили в Минблагоустройства Подмосковья. Ее площадь превысит 1,2 тысячи квадратных метров.

«Экстремальные виды спорта сейчас очень популярны у молодежи, поэтому мы с большим вниманием относимся к таким проектам», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности людей. Подобные проекты обсуждаются с опытными райдерами и спортсменами в области экстрима.

Экстрим-зона будет состоять из скейт-парка площадью 300 квадратных метров и памп-трека площадью 750 квадратных метров. Объекты будут связаны общественной зоной с лавочками, урнами, велопарковками.

На территории будет оборудовано освещение, чтобы кататься можно было и в темное время суток.

Сейчас степень готовности зоны составляет 84%. Завершить работы планируется во второй половине этого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями молодежных организаций области. Он отметил важность коммуникации с молодежью.