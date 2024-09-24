В Сергиевом Посаде с помощью уникальных стаканчиков для кофе можно узнать историю города
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В кофейнях Сергиева Посада появились уникальные стаканчики с QR-кодами, которые ведут на интерактивную карту с интересной информацией об истории города. Об этом сообщает портал Regions.
Автором краеведческого проекта является местный житель Михаил Семенов. Идея связать любовь к кофе с любовью к родному городу появилась у него давно. Краевед предложил реализовать проект сети кофеен, и та поддержала его. Сейчас доступно два вида стаканчиков: посвященных эволюции названия города и архитектуре.
«На сайте мы привязали карту, на которой размещена информация об интересных архитектурных элементах, есть адреса их расположения, так что при желании, попив кофе, можно еще прогуляться по Сергиеву Посаду», — рассказал Михаил.