В Сергиевом Посаде с помощью уникальных стаканчиков для кофе можно узнать историю города

В кофейнях Сергиева Посада появились уникальные стаканчики с QR-кодами, которые ведут на интерактивную карту с интересной информацией об истории города. Об этом сообщает портал Regions .

Автором краеведческого проекта является местный житель Михаил Семенов. Идея связать любовь к кофе с любовью к родному городу появилась у него давно. Краевед предложил реализовать проект сети кофеен, и та поддержала его. Сейчас доступно два вида стаканчиков: посвященных эволюции названия города и архитектуре.