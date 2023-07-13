В Серпухове модернизируют спортивную инфраструктуру

Подмосковное Министерство спорта и Федерация бокса России укрепляют сотрудничество. В подмосковном Серпухове с помощью Федерации бокса России (ФБР) будет модернизирована спортивная инфраструктура. Об этом договорились глава федерации Умар Кремлев и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Между двумя организациями давно сложились тесные, партнерские отношения, реализовано несколько совместных мероприятий. И вот на очереди новый интересный проект. Он предусматривает модернизацию спортивных объектов, привлечение сюда квалифицированных специалистов.

Как отметил Дмитрий Абаренов, чтобы работа шла быстро и эффективно, создается оргкомитет, который станет связующим звеном между ФБР и Минспорта.

В Серпухове развиваются более 20 видов спорта. Лучшие атлеты достойно представляют город, регион и страну на турнирах различного уровня. Здесь проводятся такие крупные соревнования, по мотокроссу, боксу и другим видам единоборств.