В Серпухове определились полуфиналисты местной лиги КВН

В Серпухове состоялся четвертьфинал местной лиги КВН с участием шести команд городского округа: «Стратеги», «Лесная братва», «Жиза», «Без денег», «Клёцки» и «Мадамы». Пять из них пробились в полуфинал, показав запоминающийся креатив и высокий уровень юмора.

В соревнованиях приняли участие около 30-40 человек, объединенных в коллективы по пять участников в каждом. Программа выступлений включала два классических конкурсных задания — приветствие с театральными миниатюрами и музыкальный конкурс шуточных песен.

По итогам творческого состязания жюри определило пять команд-полуфиналистов, которые продолжат борьбу за звание самого юморного коллектива Серпухова. Следующий этап соревнований запланирован через месяц, где комики представят новые номера для выхода в финал.

Отмечается, что мероприятие собрало полный зал зрителей, создав оживленную атмосферу поддержки и позитивного взаимодействия между командами и публикой. Регулярное проведение таких турниров укрепляет местные комедийные традиции и предоставляет серпуховской молодежи практическую площадку для творческой реализации.