В Серпухове продолжаются праздничные мероприятия от Федерации бокса России

Сегодня в ходе праздника гостей поздравили четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы Альберт Селимов, а также бывший чемпион мира WBA и IBF Денис Лебедев. Они также провели для участников мероприятия мастер-классы.

«Отличный праздник! Такие мероприятия для популяризации спорта и бокса очень нужны. Молодое поколение может посмотреть на звезд бокса. Это точно поможет стране стать еще более спортивной», - отметил Селимов.

В завершение праздника выступили популярные артисты Anisa, Оля Краснова и Тимэлоун.

Елка продлится до 8 января.