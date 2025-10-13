В Серпухове провели XIV Чемпионат и Первенство ЦФО по каратэ

Серпухов на неделю стал столицей каратэ Центральной России. В ФОК «Русский медведь» завершился XIV Чемпионат и Первенство ЦФО, собравший около 150 спортсменов в возрасте от 6 до 30 лет.

Турнир отличался не только массовостью, но и высочайшими ставками — он стал официальным отборочным этапом перед Чемпионатом и Первенством России, которые пройдут в ноябре в Тольятти.

География участников охватила ключевые регионы: за награды боролись команды из Брянска, Нижнего Новгорода, Тулы, Москвы и городов Подмосковья. Серпухов выставил самую многочисленную делегацию — 54 спортсмена, доказав статус одного из ведущих спортивных центров округа.

Состязания шли одновременно на трех татами, где в напряженных поединках были разыграны 45 комплектов медалей. Участники также боролись за место в составе сборной для участия в соревнованиях уже всероссийского уровня.

Как отметил Президент Федерации Косики карате России, заслуженный тренер Михаил Крысин, этот чемпионат позволил объективно оценить силы претендентов и сформировать конкурентный состав сборной для поездки в Тольятти. Победа здесь для десятков спортсменов стала не просто личным достижением, а официальным стартом в борьбе за звание лучшего каратиста страны.