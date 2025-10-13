В Серпухове разыграли Кубок главы по плаванию среди сильнейших спортсменов

В честь 686-летия Серпухова Дворец спорта «Надежда» стал площадкой для спортивных состязаний, где развернулась борьба за главный трофей — Кубок главы муниципального округа. Соревнования по плаванию собрали лучших спортсменов города, превратив праздничную дату в событие, заряженное энергией и здоровой конкуренцией.

Программа турнира была составлена так, чтобы выявить лидеров в разных категориях. Участники состязались не только в классическом спринте на 50 метров вольным стилем, но и демонстрировали высшее мастерство в технически сложном стометровом комбинированном плавании. Отдельным зрелищем стала скоростная дисциплина — заплыв в ластах, требующий особой подготовки и выносливости.

По итогам состязаний победители и призеры получили заслуженные награды. Церемония награждения включала вручение медалей, почетных грамот и ценных призов, которые были предоставлены местным отделением партии «Единая Россия».

Турнир внес вклад в развитие массового и профессионального плавания, а также стал дополнительной мотивацией для пловцов, которые смогли проверить свои силы и настроиться на новые победы.