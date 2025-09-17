В Серпухове состоялся трогательный спектакль, посвященный памяти Александра Платайса

Постановка рассказывает о жизненном пути Александра Платайса, уроженца Серпухова, отважного участника специальной военной операции, трагически погибшего в 2022 году. Александр проявил невероятную стойкость и мужество, посвятив более двадцати лет службе своей стране.

Начиная с 2000 года, он неоднократно отправлялся в различные зоны конфликтов на Северном Кавказе, в том числе принимал участие в событиях в Беслане. Жизнь Александра – это яркий пример непоколебимой любви к Родине, несгибаемой воли и приверженности своим убеждениям. Он оставил после себя двух сыновей, был любящим мужем и надежным товарищем. Его боевой товарищ, известный как «Морской», был рядом с ним до самого конца.

Режиссер Людмила Аркадова, работающая в Королевском драматическом театре, создала спектакль, используя стихи, написанные супругой героя, Ольгой Платайс. Эта постановка – искренняя дань уважения Александру, выраженная через сочетание поэзии и музыки.