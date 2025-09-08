В Серпухове стартовал Чемпионат России по высшему пилотажу на поршневых самолетах
Небо над аэродромом Дракино ожило сложными пилотажными фигурами: здесь дан старт 34-му Чемпионату России среди пилотов, управляющих поршневыми самолетами.
В течение целой недели сильнейшие пилоты страны порадуют зрителей впечатляющим мастерством, демонстрируя захватывающие элементы в небе Московской области.
Аэродром Дракино, являющийся базовой площадкой для национальной сборной по высшему пилотажу, регулярно принимает соревнования такого масштаба.
За титул чемпиона поборются 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и, разумеется, Московскую область. В дебютный день состязаний участники продемонстрировали обязательную программу, выполняя сложные комплексы фигур на самолетах Су-26, Су-29 и Экстра.
Организация этого чемпионата имеет важное значение для популяризации авиационного спорта в регионе и играет существенную роль в формировании патриотизма у молодежи. Авиация – это не только захватывающее зрелище, но и передовая техника, требующая обширных знаний и высокого уровня профессионализма. Соревнования будут продолжаться на протяжении всей недели.