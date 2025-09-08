В Серпухове стартовал Чемпионат России по высшему пилотажу на поршневых самолетах

В течение целой недели сильнейшие пилоты страны порадуют зрителей впечатляющим мастерством, демонстрируя захватывающие элементы в небе Московской области.

Аэродром Дракино, являющийся базовой площадкой для национальной сборной по высшему пилотажу, регулярно принимает соревнования такого масштаба.

За титул чемпиона поборются 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и, разумеется, Московскую область. В дебютный день состязаний участники продемонстрировали обязательную программу, выполняя сложные комплексы фигур на самолетах Су-26, Су-29 и Экстра.

Организация этого чемпионата имеет важное значение для популяризации авиационного спорта в регионе и играет существенную роль в формировании патриотизма у молодежи. Авиация – это не только захватывающее зрелище, но и передовая техника, требующая обширных знаний и высокого уровня профессионализма. Соревнования будут продолжаться на протяжении всей недели.