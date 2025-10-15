В Сеть слили видео эпичного мордобоя на 1-й секунде матча КХЛ

Матч между «Сибирью» и «Барысом» начался с ожесточённой драки между россиянином и американцем. Видео этого инцидента, которое появилось сразу после начала игры, быстро распространилось в интернете.

Виновниками инцидента стали россиянин Александр Лукин и американец Мэйсон Морелли. С первых же секунд они вступили в ожесточённый кулачный бой, не тратя времени на прелюдии. Оба спортсмена, сбросив краги, начали наносить друг другу удары без какой-либо видимой причины сразу после свистка рефери.

Защитник «Сибири» лидировал по числу точных ударов, но затем американец вступил в борьбу и повалил россиянина на лёд. В этот момент рефери проснулись и разняли конфликтующих игроков.

После эмоционального всплеска участники конфликта проявили неожиданную солидарность: они пожали друг другу руки и обнялись. Этот эпизод ярко демонстрирует, что спорт — это не только борьба, но и пространство для взаимного уважения.