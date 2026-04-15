Дочь Михаила Задорнова поделилась новым снимком с мужем-ливанцем

Елена Задорнова, младшая дочь известного сатирика Михаила Задорнова, редко радует публику новостями о себе, но иногда все же делает исключение. На этот раз 35-летняя наследница юмориста поделилась в соцсетях свежим снимком — и не одна, а в компании своего мужа Али Тартуси, сообщает «Кино Mail».

На фото пара позирует на фоне колоритного пейзажа и исторических достопримечательностей. Оба одеты в прогулочную одежду: Елена выбрала удобный образ дополнила его солнцезащитными очками и эффектными «стрелками» на глазах. Али, как и подобает любящему мужу, стоит рядом. Выглядит пара гармонично и счастливо.

Напомним, что Елена Задорнова уже несколько лет живет за границей. Она вышла замуж за ливанца Али Тартуси, с которым познакомилась в Париже. Официально отношения они узаконили в 2021 году. Сейчас супруги проживают на Мальте.

О своей личной жизни дочь сатирика рассказывает крайне редко. Например, о том, что у нее есть дети, публика узнала только в июне 2023 года — тогда Елена впервые сообщила о об этом. А в декабре того же года она назвала себя «трижды матерью». Так что поклонникам остается только гадать, сколько же на самом деле наследников у Задорновой.

Сама Елена — человек разносторонний. По образованию она социолог и антрополог. Но сейчас, судя по ее блогу, основные увлечения — живопись и поэзия. Она пишет стихи и занимается художественным творчеством. При этом о своем знаменитом отце Елена не забывает. В ноябре 2025 года, в годовщину смерти Михаила Задорнова, она опубликовала архивное семейное фото.

