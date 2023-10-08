В Сети появилось фото пережидающей в укрытии бомбежки ХАМАС певицы Глюкозы

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Ионова (сценический псевдоним Глюкоза) со своим мужем, российским предпринимателем Александром Чистяковым в настоящее время находятся в Израиле и пережидают бомбежки боевиков ХАМАС. Все они накануне прилетели в Тель-Авив на концерт Бруно Марса.

На фотографии сама Ионова, а также члены ее семьи. Все они сидят кто на полу, кто на матрасах, и ждут, когда закончится очередная ракетная атака палестинских боевиков. У самой Глюкозы довольно удрученное лицо.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.