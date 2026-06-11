«Список отвергнутых звезд бесконечен»: Люся Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро и Людмилой Гурченко

Российская певица Люся Чеботина вновь привлекла внимание публики. На этот раз она решила ответить хейтерам, которые не устают критиковать ее в социальных сетях, особенно после перевоплощения в легендарную Мерилин Монро, пишет Super.

В своем обращении артистка заявила, что хейт неизбежен при большом успехе. Она подчеркнула, что больше всего страдают те, кто не соответствует социальным стандартам.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Чеботина привела примеры из истории мирового шоу-бизнеса. Она напомнила, что Монро высмеивали за ее желание стать серьезной актрисой, а Людмилу Гурченко хейтили за легкомысленность и экстравагантность.

Фредди Меркьюри, по словам Люси, подвергался нападкам за свой эпатажный имидж и стиль музыки. Даже манеру танцевать Элвиса Пресли многие считали вульгарной, добавила она. А великий композитор Петр Чайковский ушел из жизни, будучи уверенным, что его «Лебединое озеро» — провал, подытожила артистка.

«Список отвергнутых обществом звезд бесконечен», — подчеркнула Чеботина.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что больше не будет комментировать конфликт с Люсей Чеботиной.