В Севилье толпа ликующих фанатов встретила вингера Антони: бразилец перешел в «Бетис» из «МЮ»

Бразильский вингер Антони перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис»
Фото: [ФК «Бетис»]
Фанаты испанского «Бетиса» устроили горячую встречу бразильскому вингеру Антони, который перешел в клуб из «Манчестер Юнайтед».
В последний день трансферного окна «Бетис» выкупил футболиста за €22 млн. Антони прибыл в Севилью ночью, но это обстоятельство не повлияло на число встречающих.
В 2022 году Антони с помпой переходил в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за €95 млн. Однако громкий трансфер не оправдал ожиданий, футболист так и не смог толком адаптироваться в чемпионате Англии.
Последние полгода Антони провел в аренде в «Бетисе». Он стал любимцем болельщиков, проведя за клуб 26 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Для сравнения, за «МЮ» Антони забил 12 мячей в 96 играх.
