В Шахматной федерации Москвы объяснили результат Горячкиной

Турнир претенденток на Кипре завершился для ямальской гроссмейстера Александры Горячкиной четвертым местом. Вместе с ней на старт выходила еще одна россиянка — Екатерина Лагно. Выступление обеих шахматисток проанализировал в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким. Его оценка свелась к одному слову: везение.

В беседе с «Ямал-медиа» Ким напомнил: на турнире собрались сильнейшие шахматистки планеты. Разрыв в классе между участницами минимален, а порой его и вовсе нет. Поэтому, по мнению эксперта, исход подобных соревнований часто решает не столько подготовка, сколько стечение обстоятельств.

«У кого пойдет турнир, тот и выиграет его, по большому счету. Кому чуть больше повезет, кто в нюансах будет лучше готов».

Горячкина и Лагно, по словам первого вице-президента, подошли к турниру в отличной форме. Проблема в другом — удача оказалась на стороне соперниц. Ким подчеркнул, что судьба каждой партии решалась в самой концовке, на пределе нервов. А это, как ни парадоксально, свидетельствует о высоком уровне российских шахматисток. Проигрывать на таких микроскопических нюансах не стыдно.

Эксперт резюмировал выступление обеих спортсменок коротко и сдержанно. По его словам, девушки выступили достойно. По его словам, получился не выдающийся, но хороший турнир для обеих.

