В Шатуре активно развивают спортивную акробатику и пилонный спорт

Спортивная студия по спортивной акробатике и пилонному спорту в Шатуре под руководством тренера Евгении Ткаченко пользуется огромной популярностью среди детей разных возрастов. Занятия в секции, несмотря на мнение многих, укрепляют здоровье и развивают координацию и гибкость.

Родители высоко оценивают работу тренера Евгении. Они отмечают положительные изменения в физическом состоянии своих детей после начала занятий, улучшение выносливости, укрепление мышц и повышение гибкости. Кроме того, дети приобретают навыки работы в команде, развивают самодисциплину и целеустремленность.

«Занятия на пилоне помогают укрепить мышцы всего тела, особенно кора и рук. Кроме того, они помогают сжигать калории и улучшают общую физическую форму, положительно влияют на самочувствие и эмоциональное состояние человека. Помогают снять стресс, повышают уровень эндорфинов — гормона радости», — рассказала тренер Евгения Ткаченко.

Отмечается, что занятия спортивным пилоном доступны любому человеку независимо от возраста или уровня физической подготовки. Тренировки можно адаптировать под индивидуальные потребности и цели каждого человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.