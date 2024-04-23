В Шатуре ярко и зрелищно прошел армфайт

За столом сошлись шесть сильнейших спортсменов из Шатуры и города Ликино-Дулево, которые признаны многократными чемпионами Московской области и Первенства России. Именно это и придало мероприятию зрелищность. Исход соревнований был непредсказуемым, интрига держалась до последней минуты.

Организаторы провели две дуэли, в рамках каждой из которых состоялись пять поединков на правой и левой руке. Первыми соревновались Александр Рыжов и Дмитрий Перекатнов. Зрители испытали мощный прилив адреналина. Дмитрий проиграл все поединки на левую руку. Во второй дуэли показал высокие результаты. Итог — ничья (5:5).

Не менее эмоционально зрители наблюдали за борьбой второй пары участников. Никита Красовский встретился за столом с Никитой Рысиным. У обоих спортсменов есть определенное прошлое. Никита Рысин вернулся в спорт после паузы длиною в 11 лет. Он начал заниматься в 2009 году и уже через полтора месяца выиграл первые соревнования. Никита Красовский имеет много единомышленников в родном поселке Мишеронский. Вместе они обустроили зал для занятий в местном спортивном клубе. К армфайту спортсмен готовился усиленно. Он одержал уверенную победу в поединке с Никитой Рысиным со счетом 10:0.

Воспитанники одного тренера Сергей Терентьев и Денис Рабинович на поединке стали соперниками. Это усложняло задачу, ведь каждый знает сильные и слабые стороны противника. Денис обладает одной из самых быстрых стартовых реакций в Московской области. Его левая рука отличается особенной силой. Это позволило спортсмену закончить первую дуэль со счетом 4:1. Сергей продемонстрировал свое мастерство во время второй дуэли на правую руку. По итогу поединка победителем признан Сергей Терентьев. Финальный счет — 6:4.

Спонсором армфайта выступил один из банков, который на регулярной основе оказывает поддержку шатурским спортсменам. Так, в 2023 году банк приобрел 200 комплектов формы.

Общий призовой фонд «Армфайт-5» составил 60 тысяч рублей. Соревнования проходят в городе два раза в год.