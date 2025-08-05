В Шатуре прошел традиционный футбольный турнир памяти Александра Кустарева

В Шатуре успешно завершился ежегодный футбольный турнир, проводимый в память о Александре Кустареве, собравший юные таланты из разных городов.

На главной арене стадиона «Энергия» сразились команды из Шатуры, Москвы, Тулы и Орехово-Зуево.

Первое место в соревновании заняли московские футболисты, представляющие академию «ЦСКА». Второе место завоевали спортсмены «Спартака» из Орехово-Зуево, а бронзовыми призерами стали воспитанники спортивной школы «Арсенал» из Тулы. Команда из шатурской спортивной школы заняла почетное четвертое место.

Индивидуальные награды достались игрокам московской команды: Ярослав Ложкин признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, а Николай Моренков удостоен звания лучшего вратаря. Всеволод Комлев из «Спартака-Орехово» получил приз зрительских симпатий.

Несколько участников турнира были отмечены специальными призами от организаторов. Салмон Хабибов (СШ «Арсенал») стал обладателем майки сборной России с подписью Константина Тюкавина.

Ева Скляренко, единственная девочка в составе шатурской команды (Спортшкола г. Шатура), получила майку сборной России с автографом Ивана Облякова. Владимир Минеев из «Спартака-Орехово» стал счастливым обладателем майки с подписью Алексея Батракова.

Михаил Колесников (СШ «Арсенал») был награжден вратарскими перчатками с автографом известного вратаря Евгения Латышонка.

Турнир памяти Александра Кустарева – давняя традиция для Шатуры, которая насчитывает уже 17 лет. Александр, молодой тренер, проработавший в местной спортшколе всего год, геройски погиб в 2006 году, спасая ребенка, оказавшегося в беде.

В этом году организация турнира была поддержана местными предпринимателями, что позволило сделать мероприятие еще более ярким и запоминающимся.