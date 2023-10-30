В Шатуре провели подмосковный чемпионат по армспорту среди инвалидов

Во Дворце спорта «Шатура» прошли чемпионат и первенство Московской области по армспорту среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В борьбе на руках приняли участие 73 спортсмена из Подольска, Серпухова, Луховиц, Электростали, Истры и других муниципальных образований. В командном зачете победителями стали хозяева из команды «РШФА». На втором месте коллектив из города Протвино, на третьем подольчане. Все призеры в своих разрядах получили право участвовать в феврале 2024 года в чемпионате России в Орле.

В рамках турнира прошло чествование 19-кратного чемпиона мира Константина Рабиновича. — девятнадцатикратного чемпиона мира по армрестлингу. Начальник шатурского управления культуры, спорта и работы с молодежью Михаил Ежек вручил ему медаль в честь «90-летия образования Московской области» за подписью губернатора Андрея Воробьева.