В Подмосковье провели более 60 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 61 аукцион по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 150 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило 2,4 человека на лот. Так, в аукционе по продаже земельного под ИЖС в Чехове приняли участие 15 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.