Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Daily Mail: модель Сахара Рэй, экс-возлюбленная Джастина Бибера, умерла в США

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Бывшая возлюбленная американского певца Джастина Бибера, австралийская модель Сахара Рэй умерла 18 октября в больнице Лос-Анджелеса. Ей было 34 года, сообщает Daily Mail. Девять месяцев назад, в январе, Сахара родила дочь.

16 октября Сахару экстренно доставили в медицинское учреждение с передозировкой запрещенными веществами. Врачи подключили ее к аппарату жизнеобеспечения, однако позже семья приняла решение отключить ее от системы.

Рэй родилась 10 марта 1993 года в Австралии. Ее отец — известный серфер Тони Рэй. Карьера манекенщицы началась в середине 2010-х годов. В 2014 году Сахара запустила собственную марку купальников. Летом 2016 года фотографы сняли ее вместе с Бибером, после чего она получила широкую известность.

В апреле 2024 года Сахару сбил пьяный водитель. После аварии у нее развился синдром Гийена-Барре — редкое неврологическое заболевание. Из-за болезни модель временно потеряла способность ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Несмотря на трудности, она продолжала бороться.

Ранее стало известно о смерти бразильской певицы и актрисы Луи Бланко.

Актуально

Читайте также

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

В семье Арины Шараповой скандал: у мужа телеведущей нашелся внебрачный сын

В семье Арины Шараповой скандал: у мужа телеведущей нашелся внебрачный сын

Экс-участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго растрогала фанатов фотографией с дочерью

Экс-участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго растрогала фанатов фотографией с дочерью

«Улучшенная версия»: Костенко сравнила Тарасова с героем «Сумерек»

«Улучшенная версия»: Костенко сравнила Тарасова с героем «Сумерек»

«Есенинский пробег»: в мероприятии приняли участие бегуны из Марокко и Израиля

«Есенинский пробег»: в мероприятии приняли участие бегуны из Марокко и Израиля

Галустян извинился перед таджикским народом

Галустян извинился перед таджикским народом

«Все сделано для шоу ради денег»: сестра Самойловой уличила ее во лжи после интервью Собчак

«Все сделано для шоу ради денег»: сестра Самойловой уличила ее во лжи после интервью Собчак

54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением

Рената Литвинова устроила фотосессию с меланхоличным настроением

Свадьба под вопросом: из соцсетей Плаксиной пропали фотографии с 22-летним женихом

Свадьба под вопросом: из соцсетей Плаксиной пропали фотографии с 22-летним женихом

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Папарацци заметили звезду «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс на прогулке с мужем

Добавьте mosregtoday.ru в избранное