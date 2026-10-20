Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Бывшая возлюбленная американского певца Джастина Бибера, австралийская модель Сахара Рэй умерла 18 октября в больнице Лос-Анджелеса. Ей было 34 года, сообщает Daily Mail. Девять месяцев назад, в январе, Сахара родила дочь.

16 октября Сахару экстренно доставили в медицинское учреждение с передозировкой запрещенными веществами. Врачи подключили ее к аппарату жизнеобеспечения, однако позже семья приняла решение отключить ее от системы.

Рэй родилась 10 марта 1993 года в Австралии. Ее отец — известный серфер Тони Рэй. Карьера манекенщицы началась в середине 2010-х годов. В 2014 году Сахара запустила собственную марку купальников. Летом 2016 года фотографы сняли ее вместе с Бибером, после чего она получила широкую известность.

В апреле 2024 года Сахару сбил пьяный водитель. После аварии у нее развился синдром Гийена-Барре — редкое неврологическое заболевание. Из-за болезни модель временно потеряла способность ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Несмотря на трудности, она продолжала бороться.

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