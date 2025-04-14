В Шатуре завершился финальный тур Чемпионата России по футзалу

Показанная на поле игра отличалась высоким уровнем мастерства и подарила зрителям множество ярких моментов. Два 20-минутных периода были отмечены напряженной и равной борьбой, где ни одна из команд не желала уступать.

Первый мяч отправился в ворота ФЗК «Динамо», однако вскоре игроки «Столицы» сумели восстановить равновесие.

«В первом тайме нам немного не хватало активности и сосредоточенности в обороне, что приводило к опасным моментам у наших ворот. Тем не менее, мы удовлетворены и результатом, и общей игрой. Возможно, мы немного потеряли игровую тональность, поскольку в течение почти двух недель у нас не было тренировок, в то время как соперник постоянно занимался», – отметил игрок ФЗК «Столица» (Москва) Сергей Сергеев.

На протяжении всего поединка обе команды получили мощную поддержку от своих болельщиков. Встреча, ставшая одним из самых захватывающих событий сезона между принципиальными соперниками, завершилась вничью, вызвав восторг у зрителей. Итоговый счет игры составил 3:3.

«Соперник – это команда с огромным опытом, и некоторые игроки продемонстрировали выдающийся уровень мастерства. Полагаю, это была очень качественная и интересная игра для всех присутствующих. Свои голы я посвятил жене и дочке, которые следили за игрой онлайн. Но на трибунах сегодня была моя родная сестра, приехавшая из Якутска со своим мужем, что добавляло ответственности. Сейчас перед нашей командой стоит одна цель – завоевать титул чемпионов. Мы будем готовиться и надеемся порадовать болельщиков», - поделился игрок ФЗК «Динамо» (Шатура) Афанасий Федоров.

Турнир «Финал четырех», в котором будут определены чемпион и призеры XXXIII чемпионата России, пройдет 26-27 апреля во ДС «Шатура». Игроки ФЗК «Динамо» уже гарантировали себе место в заключительной стадии, наряду с ФЗК «Столица» и «Элемент». Также в борьбу за медали могут вступить футболисты СК «Синьково» или «Кристалл-Заречье».