В Шатуре зажгутся огни танца: стартует отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

В городском парке культуры и отдыха им. Гагарина, расположенном в самом сердце муниципального округа Шатура, пройдет захватывающий отборочный этап престижного фестиваля «Город танцует в парках», созданного под чутким руководством известного хореографа Егора Дружинина.

В этот день на сцену выйдут талантливые танцевальные коллективы из муниципального округа Шатура, демонстрируя свое мастерство и артистизм. Оценивать выступления молодых шатурских талантов предстоит компетентному жюри, состоящему из признанных экспертов в области современного танца. Лучшие из лучших, покорившие жюри, получат заслуженное право принять участие в грандиозном гала-концерте, который состоится в сентябре.

Помимо конкурсной программы, зрителей ждет феерия выступлений профессиональных танцоров, членов легендарной команды Егора Дружинина «КЕД»: Виталия Савченко, Брайана, Евы Уваровой, Софы, Анастасии Чередниковой и многих других. Их мастерство и энергия обещают подарить незабываемые эмоции всем шатурским зрителям.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» уже третий год подряд дарит подмосковным паркам атмосферу творчества и праздника. В 2025 году фестиваль торжественно стартовал 17 мая масштабным концертом, а 18 мая началась активная кампания по отбору самых ярких и перспективных танцевальных команд и солистов со всей Московской области.

Организатором фестиваля выступает АНО «МосОблПарк» при ценной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Начало в 12:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.