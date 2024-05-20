В шести муниципалитетах Подмосковья состоялись первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»

«Идейный замысел фестиваля не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только в телевизоре. Они могут увидеть их, вдохновляться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе от них прямо здесь, возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника», — подчеркнул Егор Дружинин, художественный руководитель фестиваля.