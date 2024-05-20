В шести муниципалитетах Подмосковья состоялись первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области]
В минувшие выходные первые концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске и Шатуре посетили порядка двенадцати с половиной тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Идейный замысел фестиваля не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только в телевизоре. Они могут увидеть их, вдохновляться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе от них прямо здесь, возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника», — подчеркнул Егор Дружинин, художественный руководитель фестиваля.
Финалистами прошедших концертов стали следующие команды: танцевальный коллектив funKy kiDs (Волоколамский г. о.), студия танца ЭКШН (г.о. Руза), коллектив «Линия Танца» (Можайский г. о.), танцевальная студия City Dance Studio (г.о. Коломна), танцевальный коллектив «Новое искусство» (г.о. Шатура).
А в Егорьевске члены жюри отметили сразу 3 коллектива. Финалистами от городского округа стали 2 команды: ансамбль эстрадно-современного танца «Аксель» и Школа танцев Ольги Ушаковой. Специальным призом награжден танцевальный коллектив «Захват» — они примут участие в съемке телесериала Егора Дружинина о танцах.