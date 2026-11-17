Новое пространство даст детям возможность развиваться физически под руководством профессионала. Тренировать ребят будет Ирина Матейчук — мастер спорта России по дзюдо и тренер высшей категории. За ее плечами — выступления в сборной страны и победы на всероссийских соревнованиях. Как наставник она подготовила восемь мастеров спорта и немало призеров чемпионатов России.



Воспитанники уже демонстрируют результаты. В торжественной обстановке трое дзюдоистов получили первый юношеский разряд и зеленые пояса.



Подарок к открытию сделал секретарь местного отделения «Единой России», депутат Совета депутатов Котельников Александр Заббаров — он вручил спортсменам манекен для отработки приемов.



Открытие зала в «Векторе» — важный шаг в развитии детского спорта в округе: у ребят теперь есть все условия, чтобы расти сильными, целеустремленными и добиваться новых побед.