В школе Котельников открылся новый зал единоборств для занятий дзюдо
Фото: [администрация г. о. Котельники]
В Котельниках 16 ноября в школе №3 «Вектор» открылся зал единоборств для занятий дзюдо. Условия для тренировок осмотрели глава округа и депутат Госдумы Роман Терюшков.
Новое пространство даст детям возможность развиваться физически под руководством профессионала. Тренировать ребят будет Ирина Матейчук — мастер спорта России по дзюдо и тренер высшей категории. За ее плечами — выступления в сборной страны и победы на всероссийских соревнованиях. Как наставник она подготовила восемь мастеров спорта и немало призеров чемпионатов России.
Воспитанники уже демонстрируют результаты. В торжественной обстановке трое дзюдоистов получили первый юношеский разряд и зеленые пояса.
Подарок к открытию сделал секретарь местного отделения «Единой России», депутат Совета депутатов Котельников Александр Заббаров — он вручил спортсменам манекен для отработки приемов.
Открытие зала в «Векторе» — важный шаг в развитии детского спорта в округе: у ребят теперь есть все условия, чтобы расти сильными, целеустремленными и добиваться новых побед.