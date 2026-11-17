Госдума отложила на неопределенный срок законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России». Против инициативы выступили 47 регионов, включая Москву и Подмосковье, сообщает Om1 Новосибирск .

Решение приняли 16 ноября на Совете нижней палаты. Спикер Вячеслав Володин указал правительству на необходимость тщательнее готовить подобные инициативы.

Критиковала документ и экс-депутат от Новосибирской области Вера Ганзя. В соцсетях она назвала его «полоумным законом» и «бредовым нормативным актом»: «Почта России» должна была не только продавать, но и хранить вино, причем только отечественное. После заморозки Ганзя заявила, что «решение о заморозке этого циничного закона — наша общая маленькая победа»: в соцсетях не нашлось ни одного положительного отзыва.

Депутат Марина Ким объяснила приостановку неоднозначной реакцией: поддержка виноделов не должна создавать новые способы дистанционной продажи алкоголя и риски для детей.

Законопроект предполагал эксперимент: заказ вина на специальном сайте и получение в почтовых отделениях. 11 ноября его приняли в первом чтении — 323 голоса «за», 71 против. Авторы рассчитывали помочь небольшим винодельням, которым сложно попасть на полки крупных сетей. Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года.