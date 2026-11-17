Сельхозпредприятия Подмосковья завершили кормозаготовительную кампанию и собрали почти 1,5 млн тонн грубых и сочных кормов. Сформированных запасов хватит для зимовки всего поголовья с превышением нормы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для заготовки кормов аграрии скосили травы на площади 102,8 тыс. га. Среди грубых кормов больше всего запасли сенажа — свыше 641,7 тыс. тонн, а также 74 тыс. тонн сена и более 24,2 тыс. тонн соломы. Объем сочных кормов достиг 699,7 тыс. тонн, из которых 673,9 тыс. тонн составил силос и 25,8 тыс. тонн — корнаж.

Глава министерства Виталий Мосин уточнил, что собранные запасы полностью покроют потребности животноводческих ферм в зимне-стойловый период. При нормативе 31,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного скота хозяйства региона обеспечили показатель на уровне 35,2 центнера.

Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского округа обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье.